龍貓出現咬毛情況應如何處理？除皮膚病外還可能是受這疾病影響

龍貓的被毛柔軟蓬鬆，是牠們的一大亮點。被毛的缺失會給龍貓的整個外形帶來很大的影響，而導致龍貓被毛缺失的原因除了平時打鬥、感染皮膚病等因素之外，咬毛也是導致被毛缺失的原因之一。



如果是咬毛造成的，一般缺失的被毛通常是其大腿兩側外最先開始，而且缺損的面積會變的越來越大，直到咬到牠們無法觸及到的地方為止。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

導致其咬毛的因素有哪些：

很多動物出現咬毛多半是由於身體內部缺少不飽和脂肪酸或某些微量元素所致，但龍貓似乎並非如此：

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一、皮膚本身有不適

當龍貓患上諸如真菌這樣的皮膚病時皮膚可能會有瘙癢或疼痛感，為了緩解這種不適，龍貓就有可能用咬毛這種比較極端的方式來為自己緩解，所以要想改變這種情況，首先要做的就是先找到龍貓所患的是何種皮膚病，然後將皮膚病治癒，才能改善這種情況。另外，當長期使用不適合他的浴砂洗澡時，浴砂的刺激使他感到皮膚不適也會導致其咬毛。

二、牙齒出現異常

如果龍貓的牙齒有異常，如牙齒過長無法正常咬合，則會影響進食時，因為厭煩的情緒就會導致龍貓出現咬毛的情況。

三、荷爾蒙失調所致

當龍貓進入發情期而又沒有配偶時就有可能因荷爾蒙失衡而導致煩躁、咬毛。解決的方法可以是給牠找一個配偶，或者多抽出一些時間來陪牠玩耍從而分散牠們的精力減輕牠的煩躁感。另一種與荷爾蒙失衡有關的咬毛會發生在懷孕的母貓身上，但這種情況一般會隨着寶寶出生而停止。

四、遺傳因素導致咬毛

如果基本上排除了以上的幾種可能，那麼還有可能是由於遺傳因素所導致的咬毛。沒有人希望買一隻會咬毛的龍貓作寵物，飼養場也在盡力避免繁育這樣的龍貓，但遺傳方面的問題有很大的隱蔽性，牠可能在跨越數代之後才體現出來，而且是在一定的外部條件下。也就是說帶有這種遺傳因子的龍貓並不一定會咬毛，而且這種咬毛基本上是階段性的，當外因改變時牠就會消失。

至於說危害，基本是限於外觀質量下降，對龍貓的身體健康沒有直接影響。當然，也曾有人擔心：龍貓食毛後會否引起消化系統阻塞。不過對於這一點基本上不用太過擔心，這樣的可能性基本上不是很大。因此，對於養龍貓作為寵物的人來講，如果不幸買到了這樣的龍貓也不必過分沮喪。平時多注意訓練還是能夠有效改善這一現象的。

對於遺傳因素造成的，平時要注意儘量不要讓其待在噪音大的環境中，儘量不要對其造成驚嚇，一般給牠提供良好的生活環境，誘發其咬毛的幾率並不是很大。

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