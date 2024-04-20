愛貓失蹤1個月　突然回家守候婆婆骨灰旁　靜靜陪主人：你還有我

一名網友的母親長期抗癌仍不幸離世，日前他將母親的骨灰罈接回家供奉，意外發現失蹤1個月的愛貓竟回家了，牠就這樣默默守在阿嬤的骨灰罈邊，無聲的陪伴飼主，就像是在說「別難過，我回來陪你了」，靈性舉動讓百萬網友淚崩。



X(原推特)一名網友「@tQP4JiMhYaujLyq」日前貼出一張照片，表示自己身患重病的母親日前因不敵病魔離世，火化後他便將母親的骨灰罈帶回家中祭拜，沒想到在他帶回母親遺骨後，失蹤1個多月的愛貓竟然回家了，只見牠靜靜趴在奶奶的骨灰罈邊縮成球，就像是在無聲的哀悼一樣，讓飼主感到相當欣喜又難過。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原PO表示，本來愛貓失蹤的時候無論用什麼方法都找不到，沒想到在迎回媽媽骨灰罈的這天貓咪就自己回家了，「貓咪就像是與病魔長期抗爭的媽媽一樣，整個身體都瘦巴巴的，儘管如此牠回家後知道我很難過，就一直都陪在我身邊不走」。

照片在網路上感動百萬網友，網友留言表示「你家的貓貓知道你很難過，所以牠回來陪你了」、「好懂事的貓貓」、「毛小孩無聲的安慰往往是最能撫慰人心的」、「你家貓貓應該是感應到奶奶不在你會難過，所以自己回來找你了」。

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