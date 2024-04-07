被遺棄貓咪躲在毯子裏彌補創傷 直到牠再次擁有家…心扉打開了
撰文：貓與愛的世界
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一位外國網友發現了一隻被遺棄的小貓，牠似乎很孤獨，會蜷縮在各種有人類氣味的毯子上待著，這給牠極大的安全感，厚實的毯子也幫助牠抵抗嚴寒。
網友照顧了牠一段時間，很想領養牠，但她的家人對貓嚴重過敏，所以沒有辦法只能放棄，又因為擔心小貓的狀況，就去求助了救援機構。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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救援人員發現牠的時候，小貓睡在破舊的床墊裏，看起來非常安心。
牠是不是想起了自己有家的時候呢？大家想。
後來小貓被救援人員帶走了，大家給牠取名「床墊」。
床墊有七八歲了，是一個非常友好的貓咪，也不知道因為什麼原因被主人拋棄。
好在這次終於結束流浪生活，再次擁有了家。
牠現在再也不用蜷縮在破舊的毯子上來獲得安全感了，新家裏每天都可以和媽媽同床共枕，快樂的踩奶。
以後也會幸福噠~
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