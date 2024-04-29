釣魚時在岸邊發現一個會動的膠袋 打開一看不得了 竟是3隻奶貓
撰文：貓與愛的世界
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網友在海釣的時候，發現了一個被衝上岸的塑料袋。
一開始以為是垃圾，想着撿起來丟掉，沒想到卻發現袋子在動，打開一看後發現是三隻眼睛都沒有睜開的小奶貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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網友都驚呆了，根本想不到在釣魚還能遇到這事。
看到不知生死的小貓，網友魚也不釣了，直接將貓帶回了家。
回家的路上，碰到了一隻懂貓的人，將小橘貓給收養了，而剩下的兩隻貓由網友自己照顧。
小貓才一周大，雖然經歷了被人裝塑料袋丟海里的殘酷遭遇，但發現的及時，身體都還不錯。
經過網友的細心照顧後，成功地活了下去。
後來，網友發文重點說了遺棄動物這件事：不想要貓不要把牠丟到大海里，你給我，我給牠們找家！
最後，祝這種遺棄動物的人倒大黴，呸！
延伸閲讀：被遺棄貓咪躲在毯子裏彌補創傷 直到牠再次擁有家…心扉打開了
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