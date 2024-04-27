早起的狗狗有獎勵　金毛開心吃著二哈超緊張　沙發下卡住當場社死

一名飼主家裡養了一隻黃金獵犬與一隻哈士奇，黃金獵犬表現常常很好因此有雞胸肉作獎勵，哈士奇看到同伴有零食可以吃簡直氣瘋了，急到從椅子下方使盡全力鑽出來，阿金則是用關愛的眼神看著同伴。



抖音一名網友「林哈哈士奇」家中養了1隻哈士奇名叫哈哈與1隻黃金獵犬名叫小黃，哈哈平常經常出現一些令飼主意想不到的詭異行為，相較起奇怪的哈哈，小黃就只是一隻十分貪吃但乖巧聽話的阿金，兩隻性格迥異的狗狗經常鬧出許多笑話。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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日前飼主拍攝到一段爆笑畫面，因為小黃表現很乖，飼主就拿出牠最愛的雞胸肉犒賞，結果躲在木質沙發底下正在調皮搗蛋的哈哈見到同伴有雞胸肉吃，突然不耍寶了拚盡全力想從木沙發底下鑽出來，因為牠太心急想吃到雞胸肉，整隻狗變得非常猙獰還不斷抽動，像極了知名動漫《進擊的巨人》裡面的奇行種巨人，小黃吃掉雞胸肉後還一臉關愛的看著同伴，就像是在說「你腦袋還好嗎」。

影片在網路上吸引超過32萬人觀看，網友留言表示「二哈看見主人給阿金吃肉就忍不住了，著急地趕緊從椅子底下爬出來，一時間不知道該先站起來還是先爬出來」、「二哈正常發揮，根本奇行種狗」、「看牠使盡吃奶力氣想從椅子底下爬出來就知道牠有多想吃雞胸肉」、「阿金：少搞怪就有雞胸肉吃了嘻嘻」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】