家中橘貓竟是黑幫老大？耳朵藏神秘刺青有這3個字 網民：不簡單
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
前段時間，國外一網友@darkcircels 收養了一隻8歲的橘貓。
這天，她正和貓咪玩耍的時候，突然發現小貓耳朵裏有一個神秘刺青，起初以為自己看錯了，將鏡頭拉近之後發現刺青圖案是「PAW」三個英文字母。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+6
網友特別意外，便將這個視頻分享到了網絡上，想知道這究竟是什麼東西。
沒想到招來了很多吃瓜群眾：「你的貓很可能以前混過幫派！」、「牠其實是PAW（爪子幫）的成員！」
不過也有懂哥表示：這其實很常見，很多種過晶片和做過絕育手術的貓咪，耳朵和腹部都會有刺青，是一種標誌。
雖然但是…我還是相信牠混過幫派，因為…看起來就像...
延伸閲讀：孤獨流浪貓多次徘徊家門外 直到這天牠命運巨輪轉動：從此有伴了
+13
四處找不到愛貓 最後在這位置看見1坨肥肉 網民：回收值幾錢？愛貓失蹤1個月 突然回家守候婆婆骨灰旁 靜靜陪主人：你還有我龍貓昏倒的因素有哪些？除要留意溫度是否中暑外 這點常常被忽略英國消防員救出卡在牆縫小貓 真面目曝光：怎麼看起來很不爽車禍現場出現超萌橘貓來湊熱鬧 消防員敵不過牠魅力 決定這樣做小貓迷上臭腳味 凡是進家脱鞋的都不放過 終於找到始作俑者親人小貓有新玩伴 鏟屎官生小寶寶 從此1人1貓相處如親兄弟貓咪硬擠過來要和你同坐椅子 網民無奈表示：覺得很擠但貓不出聲
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】