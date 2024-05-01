家中橘貓竟是黑幫老大？耳朵藏神秘刺青有這3個字　網民：不簡單

前段時間，國外一網友@darkcircels 收養了一隻8歲的橘貓。



這天，她正和貓咪玩耍的時候，突然發現小貓耳朵裏有一個神秘刺青，起初以為自己看錯了，將鏡頭拉近之後發現刺青圖案是「PAW」三個英文字母。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友特別意外，便將這個視頻分享到了網絡上，想知道這究竟是什麼東西。

沒想到招來了很多吃瓜群眾：「你的貓很可能以前混過幫派！」、「牠其實是PAW（爪子幫）的成員！」

不過也有懂哥表示：這其實很常見，很多種過晶片和做過絕育手術的貓咪，耳朵和腹部都會有刺青，是一種標誌。

雖然但是…我還是相信牠混過幫派，因為…看起來就像...

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】