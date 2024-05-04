汪星人瘋狂滾泥巴秒變黑炭小羊　媽崩潰投訴：洗了2遍還有臭味

網友@Gufatmiudaicolami 養了一隻超可愛的混種狗（米克斯犬），名叫「土豆」。



這天，網友帶土豆去公園野餐，結果牠卻突然解放自我，衝去草地上瘋狂翻滾，將自己全身都滾成了黑色，看起來就像變身成了黑炭小羊一樣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從照片中可以看到，下雨過後的味道讓土豆非常的興奮，牠拼命的在草地上磨蹭來磨蹭去，不停的左右來回擼，沒多久後，臉跟身體就全部變成了黑色。

網友十分崩潰，表示土豆很喜歡沙灘之類的地方，當時去公園野餐，雖然有刻意避開濕濕的土壤，但卻還是發生了可怕的畫面...

事後，網友只能默默的用野餐墊將土豆打包，馬上丟到了家裏的浴缸裏準備洗澡。

不過，儘管網友洗了兩遍，但土豆的身上卻還是有臭水溝的味道，着實是讓人又氣又想笑。

果然，養狗就沒有不瘋的哈哈哈！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】