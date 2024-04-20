養了4隻盜版狗　做基因檢測直接傻眼　網民驚訝：真實身份不簡單

嗨，我是小軟柿子。



説出來你們可能不信，原來小狗也有正版和盜版的區別！

網友@奶茶喝三個姐姐 曾救過一隻受傷的流浪狗，但由於自己沒有養狗的經驗，不小心把狗窩買大了。

+ 29

本着「買都買了，不用浪費」的原則，網友又撿了一隻流浪狗回來……可惜，還是填不滿。

於是，她又雙撿了第三隻狗。直到，4隻狗躺在裏面……終於看起來順眼多了，狗窩的利用率up！

因為都是自己撿的串串，網友擔心會被家人嫌棄，介紹時給牠們精心「包裝」了一下：「公主」——金毛Pro；金黃的毛髮加上強壯的身軀，不是金毛又是什麼？

「奶茶」——邊牧Max；經典的黑白配色、標誌性的U型嘴，肯定是邊牧啊！

「斷尾」——德牧Mini；立耳黑背，加上嚴肅的神情，一看就是德牧本牧。

「胖胖」——西高地Plus；除了西高地，誰還能長得如此潦草？（西高地：有被冒犯到）

emmm，家人也不傻對吧，紛紛提出質疑。網友嘴硬地解釋：「牠們現在還小，等以後長開了就對味了！」

評論區笑瘋：「是金毛青年版、邊牧優享、德牧極速1.0和西高地京巴聯名吧哈哈哈！」別説，後來網友還真帶牠們去做了基因檢測。

其中已經絕育的金毛「公主」，體內共容納了23個品種，且沒有一種基因超過12%，也是雜得過於離譜了。

甚至，擁有5%的狼基因……

牠的38位遠房親戚愣是沒有一隻在國內，讓人不禁好奇，牠的爺爺奶奶是如何漂洋過海來到合肥的呢？

哦，對了。公主跟金毛沒有半毛錢關係，唯一的共同點可能都是狗吧！西高地「胖胖」體內共有21種基因，血統覆蓋了亞非拉三大洲，最早的祖先是京巴、西施和藏獒……

你品，你細品，京巴和藏獒？西施：「莫非我是第三者？」

但不管怎麼説，胖胖也已經完成了絕育大業。由於體內沒有西高地的基因，被網友改成了「東高地」。

邊牧「奶茶」的體內共有15種品種，幾乎覆蓋了地球每一個角落，但不出所料，唯獨沒有邊牧的基因。

作為一隻邊牧狗設的小網紅，網友很擔心會影響孩子未來的星途，也不知道算不算塌房？

DNA檢測報告顯示，牠體內排名前3的分別是27%的法鬥、13%的京巴和10%的狼。

難怪每逢月圓之夜，奶茶總喜歡45°仰望天空，似乎在等待着什麼……也可能是血脈的突然覺醒。

害，芝娃娃和狼，你再品，你細品。

也不知是芝娃娃為愛衝鋒，疑惑是母狼為愛屈膝……基因裏的小短腿，估計就是來自曾祖父芝娃娃了。

至於德牧「斷尾」……

牠其實擁有47%的柴犬基因，跟其他幾隻相比，實屬隱形貴族了。雖然這大黑嘴巴子實在跟柴犬聯繫不到一起，但咱們得相信科學。

報告顯示牠的曾祖父曾祖母都是純種的柴犬，估計亂在了父母那一輩，才讓牠變成了小土狗的模樣。

但不管怎麼説，既然撿了牠們就是家裏的小寶貝，品種什麼不重要，“四大名串”也不過是留下牠們的藉口罷了。

是正版的，盜版的又有什麼關係呢？無論名貴與否，家人永遠都是家人。

延伸閱讀：超髒地布狗曾餓到要吃石頭充飢 被真愛包圍後牠不同了：天使美貌

+ 7

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】