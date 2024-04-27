狗狗見主人只顧著玩手機　瞬間露出氣鼓鼓表情　汪：求求你看看我

網友@ViViJiLOW 家裏養了只查理王騎士犬，名叫「Maaru」，今年4歲了。



小傢伙雖然體型小巧可愛，但卻幾乎24小時都會擺出一臉憤怒的表情，看起來相當的不好惹。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這天，網友又曬出了Maaru的照片，只見它氣噗噗的瞪向鏡頭，眉頭深鎖，眼神充滿了怒氣。

網友也解釋道，當時的他正一邊喝酒一邊滑手機，估計Maaru是覺得忽略了自己，所以才會露出這種猙獰的表情哈哈哈！

照片一出，短短几天就吸引近15萬人點讚，許多人也是紛紛評論：「狗狗︰別再看手機了，快點看我！」、「我從來沒有見過如此憤怒的臉哈哈哈！」、「嘴巴和眼睛的角度太可愛了，即使生氣也很可愛～」

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