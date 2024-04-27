狗狗見主人只顧著玩手機 瞬間露出氣鼓鼓表情 汪：求求你看看我
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
網友@ViViJiLOW 家裏養了只查理王騎士犬，名叫「Maaru」，今年4歲了。
小傢伙雖然體型小巧可愛，但卻幾乎24小時都會擺出一臉憤怒的表情，看起來相當的不好惹。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+16
這天，網友又曬出了Maaru的照片，只見它氣噗噗的瞪向鏡頭，眉頭深鎖，眼神充滿了怒氣。
網友也解釋道，當時的他正一邊喝酒一邊滑手機，估計Maaru是覺得忽略了自己，所以才會露出這種猙獰的表情哈哈哈！
照片一出，短短几天就吸引近15萬人點讚，許多人也是紛紛評論：「狗狗︰別再看手機了，快點看我！」、「我從來沒有見過如此憤怒的臉哈哈哈！」、「嘴巴和眼睛的角度太可愛了，即使生氣也很可愛～」
延伸閱讀：軟腍腍棉花糖周街走 超萌貴婦狗真面目曝光全網熱議：還帶笑容呢
+6
養了4隻盜版狗 做基因檢測直接傻眼 網民驚訝：真實身份不簡單少女半夜路邊崩潰大哭 陌生狗狗主動安慰 更作出這行為：是天使家有70磅「大橘貓」 主人看著兩毛孩看風景時突發現：狗狗呢？狗狗被獸醫宣判只剩幾周命 替吃貨汪安排最後遺願後 結果有奇蹟汪汪外出閒逛遭鎖於門外 機靈的牠靠這招自救：這狗狗有上過學陌生幼童禮貌問能不能摸狗狗 她喊出1指令後場面有點尷尬又好笑向家中狗狗說家裏沒錢了 沒料到牠卻突然咬起青菜來：我最好養！
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】