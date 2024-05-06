裝死測試愛犬反應　德牧貼身守護　金毛犬竟然這樣做：我才不上當

一名飼主故意在客廳倒地裝死測驗兩隻愛犬的智商，只見兩隻狗狗看到飼主突然倒地相當驚恐，但過沒多久德牧立刻將身體依偎著飼主給他溫暖，看起來事不關己的阿金起初好像不慌張，但下秒一動作讓飼主相當驚訝。



IG一名用戶「max.and.murph」貼出一段影片，只見黃金獵犬墨菲（Murph）與德國牧羊犬馬克斯(Max)的飼主在家突然倒地不起，兩隻狗狗起初非常慌亂，但馬克斯立刻穩下來全程守護在爸爸身邊給他取暖，阿金墨菲卻巴在沙發上一動也不動，就像是在看好戲一樣不干自己的事情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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儘管墨菲表現的十分事不關己，但過沒多久他的舉動卻讓不少網友感到吃驚，只見墨菲經過一段時間的觀察後，竟直接從沙發上直接高空落下給爸爸實施CPR，這讓原本只是裝死的飼主再也沒辦法維持裝死的模樣，對自家阿金聰明的舉動忍不住笑了出來。

影片在網路上掀起熱議，網友留言表示「這隻阿金都比邊境牧羊犬聰明了」、「阿金一開始表現得好像不在乎，牠其實是在觀察飼主」、「這部影片充分凸顯出不同品種狗狗的個性，德牧就很貼心而阿金很聰明」、「阿金這樣直接跳下來CPR太衝擊了吧」。

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