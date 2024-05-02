積羅素犬機場消失17天　橫跨16000公里終於抓到牠：國際通緝犯

一隻調皮的積羅素犬（傑克羅素梗犬）在機場進行安檢時趁著動物檢查員沒注意的時候掙脫運輸籠，從此成了機場國際通緝犯，就這樣無影無蹤消失17天，後來在警消與動保人員努力下終於將牠抓回，結束16000多公里的大逃亡。



綜合外媒報導，澳洲一名男子懷特納爾（Jason Whatnall）養了一隻混血積羅素犬名叫米洛(Milo)，3月18日當天他們決定搬家前往英國，結果沒想到在機場進行安檢的時候，米洛竟從運輸籠中逃出，任憑動物檢驗員在後面追趕都追不上，就這樣消失在機場裡面，從此成了國際通緝犯。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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懷特納爾第一時間被通知愛犬失蹤的消息，但無奈班機已經準備要起飛，他必須先到英國先安頓好所有家當才能找尋米洛的下落，在這之後懷特納爾為了方便找尋米洛，還為他成立了臉書粉絲專頁「米洛的大冒險(The adventures of Milo)」，希望能透過社群網站的力量早日找到失蹤的愛犬。

在社群網站的宣傳之下，不少澳洲人都有目擊到米洛的下落，但每次警消與動報人員前往抓捕時，總是會被狡猾的米洛躲過一劫，好幾次圍捕行動都宣告失敗。好在皇天不負苦心人，在動物救援組織以及雪梨國際機場的人員努力下，經過17天他們終於找到在附近城鎮閒晃的米洛，飼主也跨越16000多公里終於尋回愛犬。

目前米洛的狀態十分良好，懷特納爾不時都會在粉專上更新愛犬的近況，他也十分不敢相信自家愛犬竟然精力旺盛到逃脫這麼久體力還很良好，只是米洛的豐功偉業從此就多了一個「機場通緝犯」的名號。

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