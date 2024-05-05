社恐警犬突然罷工了？牠被嚇到緊黏領犬員腿邊 零食引誘也不奏效
撰文：聯合新聞網
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警犬隊日前開放民眾參觀，吸引不少喜歡警犬的愛狗人士報名，結果有一隻社恐警犬看到人這麼多，竟瑟縮在領犬員身邊一動也不敢動，就連拿出零食引誘她也完全沒有任何反應。
綜合陸媒報導，大陸陝西西安警犬隊4月27日當天開放民眾參觀，不少對警犬有興趣的民眾紛紛報名入營，就是為了一睹工作犬帥氣的英姿，沒想到有一隻社恐警犬第一次看到這麼多開心的民眾卻嚇到不敢動，乖乖待在領犬員身邊全程低頭悶悶不樂，連拿出零食引誘牠也毫無反應。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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從影片可以看到，另一邊有一隻德國牧羊犬警犬則是不想上班給許多民眾撫摸，當起「拒否犬」待在籠子裡面不願意下車，任憑領犬員怎麼呼喚都沒用，場面異常尷尬。影片在網路上吸引超過23萬人觀看，網友留言表示「警犬辛苦了，雖然不是值勤但要負責社交跟合照是很耗體力的」、「警犬：不是說世界沒有那麼多的觀眾嗎」、「原來警犬也會社交恐懼症」。
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