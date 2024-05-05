哈士奇闖警察學校　見人就撲上去要討摸　最終霸氣阿姨一招牽走

一隻調皮搗蛋的哈士奇闖進警官學校的圖書室自習室搗亂，看到人就立刻撲倒親上去，彷彿在為自己欽點未來的飼主一樣，不少學生看到二哈親人可愛就開始撸狗，原本在準備段考的緊張氣氛就這樣被化解了。



根據搜狐報導，大陸江蘇警官學校圖書館自習室內的學生都在為了段考做準備，本來很安靜的圖書館竟爆發騷動，原因是因為一隻哈士奇竟然闖進自習室大鬧，親人的牠看到喜歡的學生不論男女上去就是一陣撲倒猛親，不少學生被牠親的滿臉口水，也有喜歡哈士奇的學生趁這機會開心擼狗紓解大考來臨的壓力。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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結果過沒多久一名大媽立刻從圖書館內衝進來，原來這隻跑來搗亂的哈士奇是這名圖書館職員阿姨養的，平常養在頂樓的狗屋內，結果牠在散步的時候掙脫牽繩直接衝進圖書館內來個大冒險，最後職員阿姨終於抓到了搗蛋的二哈，臭罵一頓後立刻將牠帶回頂樓。

二哈闖入警察學校圖書館的行為吸引不少網友熱議，網友留言表示「二哈也想當警犬」、「哈士奇想要換新的飼主了」、「這隻二哈闖進來剛好，很多學生備考的時候都很心情緊繃，有可愛的狗狗可以摸是抒壓的」。

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