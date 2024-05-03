美國8歲偵爆犬最後1天上班 領犬員這樣安排令牠：開心到飛起來
撰文：狗與愛的世界
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拉布拉多Messi「美斯（梅西）」，是美國運輸安全管理局的一隻偵爆犬。
牠每天都很開心地和領犬員「彼得」一起工作，小傢伙很喜歡看飛機，也會在附近的草地玩耍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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工作時，美斯很亢奮，會努力地嗅聞每一個行李，每當任務完成後，就會得到牠最喜歡的網球。
而已經8歲的牠也迎來了自己的退休時刻。
退休這天，領犬員們安排了「網球浴」，美斯一下班就收到了這份驚喜，興奮地不得了。
玩了幾分鐘後，彼得就幫美斯把「請勿撫摸」胸背脱掉，這下，美斯終於不用再受到限制，可以盡情享受摸摸和玩耍了！
也希望退休後的美斯，可以成為一隻無憂無慮的小狗狗吧～
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