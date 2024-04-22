哈士奇以為已完成診治 回首向主安心燦笑 下秒再次被壓上刑台
撰文：聯合新聞網
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無論人狗都怕看醫生。一隻哈士奇被帶去看獸醫，笨笨地以為醫生走了，放鬆下來對著飼主傻笑，殊不知獸醫是去拿針，最後慘遭「壓上行刑台」完全笑不出來了。
廣東一名飼主在小紅書上分享自家的煙灰色長毛哈士奇「甜妹」，日前她帶甜妹去動物醫院，醫生暫離診療室去拿打針器具，二哈跑到門邊看著醫生離去的背影，以為醫生走了，立刻卸下心防轉頭對著飼主露出笑容。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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然而狗狗並不知道自己即將大難臨頭，最終還是得挨上一針，臉瞬間垮下來，剛剛的笑容已經煙消雲散，和幾分鐘前嘻皮笑臉的表情有極大反差。
網友笑：「剛剛的囂張勁哪去了哈哈哈」、「可憐的寶寶不知道自己即將面臨什麼」、「馬上就會見識社會險惡」、「好想看醫生剛回來時狗狗的表情」、「頭腦簡單的孩子」、「這睿智眼神一看就是很純」、「笑容好甜美」。
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