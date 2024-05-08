芝娃娃身穿英倫風大衣 還配超炫墨鏡在街頭散步 網民：是超模？
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
不久前，外國網友@FIFI_Egypt 在街上看到了超級炫酷的一幕：只見一位鏟屎官手中牽着一隻芝娃娃，小傢伙身穿米白色英倫風大衣，戴着圍巾、墨鏡和貝雷帽，超模的氣勢瞬間就輾壓了眾人。
無庸置疑，這隻狗狗走在了時尚的尖端，種種配件都將牠包裝成了逛街中的貴婦，襯托出了一種非常特殊的氣質。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+3
而當這隻芝娃娃走在路上時，任誰經過都會將目光停留在牠的身上，雖然身形嬌小，氣勢卻是相當驚人啊。
不得不説，估計狗子的時尚品味要比很多兩腳獸要高啊哈哈哈！
延伸閱讀：開車帶狗狗外出散步 到達後卻只見空狗籠 網民爆笑：來曬狗籠嗎
+6
早起的狗狗有獎勵 金毛開心吃著二哈超緊張 沙發下卡住當場社死狗狗見主人只顧著玩手機 瞬間露出氣鼓鼓表情 汪：求求你看看我養了4隻盜版狗 做基因檢測直接傻眼 網民驚訝：真實身份不簡單家有70磅「大橘貓」 主人看著兩毛孩看風景時突發現：狗狗呢？汪汪外出閒逛遭鎖於門外 機靈的牠靠這招自救：這狗狗有上過學
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】