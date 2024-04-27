金毛尋回犬的性格怎麼樣？溫順可愛智商較高　一句話：老少皆宜

了解金毛犬的家長們，對金毛犬的性格脾氣應該多數都是比較喜愛的，不僅溫順可愛，而且智商也比較高，很聰明，應該說是老少皆宜的一個犬種。



那這種狗狗既然性格這麼好，是不是好養呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 5

金毛還是挺好養的，因為牠的性格方面非常溫和，也不會一直粘着主人，特別聽話和溫順，還能聽懂人類講話，總體來說還是挺好訓練的家養犬。並且牠的適用範圍也比較大，不管是用來作為看家犬或者輔助犬等都是挺不錯的。

如果平常訓練非常不錯，那麼看到人類之後都不會亂叫，在城市裏，帶狗狗出去外面的時候，不要選擇高峰時間段，免得嚇到了老人和兒童。

如果想要更好去養護金毛，首先要注意的就是飲食方面，需要達到一定的營養，就像脂肪還有維生素方面都是不能缺少的，最好平常多給狗狗吃點蛋黃或者果蔬等，最好不要給牠吃鹽分太高的，以免牠出現脱毛的情況。另外牠的運動量比較大，平常需要多帶着出去外面運動，這樣就能讓牠的體質變好，也能增長和主人之間的感情，另外也能趁機給牠做好訓練，牠還是很聰明的，很快就能學會了。

如果說家裏有老人或者是小孩子的家庭，其實養金毛犬是再適合不過的，金毛犬最大的優點就是忍耐力極強，哪怕小孩子鬧金毛，一般來說金毛犬也不會去攻擊人，所以家長們也特別喜愛金毛犬這一點。

延伸閲讀：如何飼養才能令金毛尋回犬更加健康？給肉肉外還要注意這些事

+ 3

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】