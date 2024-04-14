貓咪認得回家路嗎？許多實例證明可以　但一個意外很可能不再回來

在貓咪飼養中，你不得不面對一些突發狀況，比如你家貓咪今天突然的異常興奮，打開門，還沒來得及上套貓咪就朝門外狂奔了出去，一會就沒影了。這時候主人往往急的手足無措，我的貓咪會回來嗎？



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每當我們帶貓咪出去遛彎，為了防止牠四處亂串，不見蹤影，也會用鏈子牽着牠，有些訓練有素的貓咪不用這麼麻煩，主人一叫名字，牠就乖乖的回來。但是如果你家貓咪調皮，用鏈子也是一個頗為無奈的方法。

然而有時你不得不面對一些突發狀況，比如你家貓咪今天突然的異常興奮，打開門，還沒來得及上套貓咪就朝門外狂奔了出去，一會就沒影了。這時候主人往往急的手足無措，我的貓咪會回來嗎？

相對於貓咪來說，我們知道，狗有強大的識路本領，這也是天生的，你經常會看到出去在外面，狗狗會在電線杆或是樹下撒尿，然後用鼻子不停地嗅，這是他們尋路的一個好方法，那麼，貓咪是否也具有這種本領呢？

最近，杭州有一位網友發帖，稱自己走丟了兩年的貓咪回來了，網友在驚訝，祝福之餘也紛紛感慨貓咪的認路本領，而在國外。有一隻貓咪的本領更加神奇，這是在英國的一隻寵物貓咪，當主人不在家的時候，牠獨自出去狂街，然後搭固定的公交車來回了好幾趟。

貓咪這一令人驚歎的能力跟動物生理上的時間感覺即牠體內的生物鐘有關。如果貓咪離開家或者離開生活的區域，貓咪體內與原來的地方相符的生物鐘和太陽的位置就會發生偏差，但是貓咪體內的生物鐘會暫時維持原住地此時此刻太陽的位置。如果貓咪朝着能夠修正這一偏差的方向前進，就能找到原來的家。

事實證明，貓咪如果離家的距離在半徑12公里左右的話，一般都能找到回家的路，如果距離超過這個範圍，貓咪很可能就會走失。而貓咪一旦走到家的附近，就可通過靈敏的嗅覺聞到家的熟悉的味道，從而在城市的鋼鐵森林中找到家的準確方位及樓層。

當貓咪在家裏待的時間長了，牠對家裏的氣味、環境、主人的聲音等等都有抹不去的印象。當貓咪走失後，牠會根據自己的判斷找到回家的路。

對貓咪和其他動物而言，生物鐘是牠們在自然界生存必不可少的能力。貓咪和其他動物的祖先通過太陽的位置來判斷自己何時應該去做些什麼事情，什麼時候出去捕獵才能捕獲到獵物，什麼時候出門會遇見天敵等等。而今的寵物貓雖然不用再去捕獵，但是牠們的生活也是有規律的，他們能記住主人幾點起牀、幾點下班，這都跟生物鐘有關。

當然，這一本領也不是每隻貓都具有，我們平時看到的貓咪走丟的事情也不在少數，所以在貓咪認路這一方面還是需要我們慢慢引導，比如讓牠多熟悉一下家中以及周圍的事物，其次，如果貓咪在一個環境生活的不開心，牠自己離家出走的時候，很有可能牠就不會在回來了。

所以防止貓咪出走不回來的最好方法還是對貓咪的悉心照顧，給貓咪一個舒適的環境，有吃有喝有玩有睡的，貓咪自然捨不得離開，就算哪天走失了也會在回來的。並且，貓咪到了適當的年齡應該去進行絕育手術，這樣就能避免因發情而離家出走的現象。

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