睡醒時發覺身邊多了隻貓咪　還大搖大擺坐懷裏：我家有養貓嗎？

一位住在比利時的網友，白天睡覺時開着窗。一覺醒來後發現身邊躺着一隻貓，還是一隻不認識的貓。



而此時的貓貓還沒醒，正睡得香呢。這也太神奇了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Part 01

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喂，貓貓你誰啊？我們認識嗎？很顯然，雖然人不認識貓，但貓堅持認為自己認識人。

起牀去餐桌邊吃點東西，貓貓也跟着一起去，還要坐在人家懷裏。要不，自己就找個椅子坐下。

躺在椅子上，貓貓感覺非常自在，就跟在自己家一樣。

中途，貓咪去了窗外，網友以為貓咪想回家了。結果沒想到的是，貓咪很快又進來了。

貓：我要再玩一會兒！玩累了，網友繼續上牀睡回籠覺，貓咪也跟着一起睡。不過等再次醒來時，貓咪卻不見了。

一覺醒來看到的貓，在再次醒來時卻消失了，要不是有照片為證，還以為這是一個夢呢。

Part 02

在歪果，這種人在家中睡，貓從窗外來的故事似乎特別多。

你家有養貓嗎？睡在你身旁的貓咪，真的是你養的嗎？

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睡覺前身邊躺着的是妻子，早上醒來卻是一隻貓，可這也不是自己家的貓啊！偶爾喂一喂鄰居家的貓，現在貓咪一有空就來家裏玩。

被一隻陌生的小貓征服了，第一次來家裏，就像老熟人一樣。貓貓叫我趕緊上飯吃，可是我不認識你啊。

一群人正在開派對，這時闖進一隻社牛貓，絲毫不怯場，誰都能抱抱。睡得四仰八叉，搞得像在自己家裏一樣。

睡在別人的毯子上，睡飽了拍拍屁股走貓，留下幾根貓毛。自己跟着進客廳，然後很熟練地躺下，可是這也不是你家客廳啊！

路過的人都以為我家養貓了，只有我自己知道，那不是我家貓。家裏沒有養貓，但毛絨毯卻成了鄰居貓貓們的最愛。

我家養了貓，但這隻貓不是我家的！

哈哈哈，都是很神奇、很可愛的相遇。很好奇貓貓們是怎麼挑選人家的呢，進屋前怎麼知道這是一個愛貓的人家？

雖然上邊的經歷看起來很美好，但還是強烈建議大家不要散養貓咪。有時候散養的貓咪一出門，可能就再也回不來了。

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