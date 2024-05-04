登山時撿到了一隻小野貓 送到收容所才發現牠真實身份：不是貓
撰文：貓與愛的世界
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前不久，美國的一位網友在登山的時候撿到了一隻小奶貓，他也是好心，下山之後立刻將貓送到了Sierra Pacific Furbabies 動物收容所。
但收容所所長David Loop發現這似乎並不是一隻普通的小貓，它的耳朵、尾巴還有花紋怎麼看都是一隻山貓的幼崽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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不過這也不能怪那位登山客認錯，就是很像小貓啊。
畢竟山貓不是貓，收容所也不能隨便去照顧野生動物，於是他們便聯繫了野生動物救援組織。
救援組織表示：山貓寶寶在這麼小的年紀是不會單獨離開自己的巢穴的，所以這隻小寶寶很可能是麻麻出了事，沒有母親的照顧，便獨自跑到了山上游蕩。
也很幸運，被及時發現了。
目前，小山貓會被人工飼養，等到有生存能力之後便會進行野化訓練放歸山林。
所以，小傢伙平安長大吧~
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