鄰居搬家卻遺棄貓咪　辛苦抓捕後卻逃去無蹤　1周後牠竟然這樣做

前段時間，動保組織接到求助電話，說有人搬家遺棄了一隻貓。



工作人員立刻聯繫社區來到了那個空置的房子，決定將貓帶到安全的地方去。但小貓拒絕了兩腳獸的幫助，逃走了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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工作人員也沒有死心，囑咐社區的人盯着牠，一旦回來立刻通知。就這樣過了大概一周左右，小貓又回來了。

大家決定進行第二次抓捕，現打算用食物誘捕試試，如果不行再另想辦法。但令人沒想到的是，誘捕籠剛放在地上，小貓直接就鑽進去了，開始瘋狂炫飯。

看來流浪這兩天給孩子餓傻了……吃飽喝足之後，小傢伙也極其適應，不慌也不亂。因為性格很好，小貓很快就被收養了，擁有了新家，開始快樂生活。

雖然小貓的遭遇有些波折，但仔細想想這過程也很搞笑……

前一秒：我要自由，我要闖蕩……後一秒：帶我走，吃不了一點苦

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