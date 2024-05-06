拍下家中豐滿貓咪飛起來？懸浮照片惹網民熱議：難道是傳說中超貓

撰文：貓與愛的世界
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小哥說家裏的貓會飛，大家都不信，直到他曬出照片…真會飛啊？！

網友@none_geboku 家裏有一隻短腿小貓，儘管腿短，卻非常的實用哈哈哈哈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友很喜歡用相機連拍去記錄牠的快速奔跑的狀態，於是拍出來了很多小貓在空中「懸浮」的照片，就好像在飛一樣。

咱就是說這種小小短腿在空中跳躍的樣子也太帥了吧，難道是傳說中的超人，不對，超貓！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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