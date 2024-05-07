搬家卻棄下貓咪 鄰居見喵星人這樣做只為等主人回來：心很痛
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
前段時間，網友@瑪利亞 發現鄰居正在搬家，出於好奇就瞅了一眼，沒想到看到了格外心碎的一幕：鄰居將行李都收拾好後，拍了拍寵物貓的頭，然後獨自開車離開，她將貓遺棄了。
網友一開始還抱有期待觀察這隻小貓，牠孤零零的站在雨中，每聽到汽車的聲音就衝出來張望，似乎是在等待主人，但牠的主人再也沒有回來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+17
網友很心疼貓貓，便想要照顧牠。但小貓太警惕了，人一靠近就躲起來，沒有辦法她只能先投餵食物，拉近彼此的關係。
可惜貓咪雖然吃飯，但體重卻不斷下降，似乎承受了很大的壓力。
網友怕牠生病，不再等待，強行抓捕小貓並將牠送去了醫院。貓貓在醫院住了四天後被網友帶回家收養了，取名「洛洛」。
她用盡全力陪牠，給洛洛創造更好的生活環境，希望牠能忘記之前遭遇的一切。或許，治癒小貓那顆破碎的心還要很久，但網友已經做好心理準備。
洛洛的第二貓生，一定會幸福噠~
延伸閱讀：拿專業相機為英短拍照 秒變核爆現場 貓咪慘被閃瞎：我在哪裏？
+4
延伸閱讀：社恐貓迷上維修工人 細心觀察工作還親上去 主人：你收斂點
+22
拍下家中豐滿貓咪飛起來？懸浮照片惹網民熱議：難道是傳說中超貓登山時撿到了一隻小野貓 送到收容所才發現牠真實身份：不是貓喵星人睡姿太醜被嘲笑是條長毛蛇 網民曬出千奇百趣貓咪睡姿照自己罐罐自己賺！這地方有超萌貓師傅替你按摩 網民激讚：太專業家中橘貓竟是黑幫老大？耳朵藏神秘刺青有這3個字 網民：不簡單釣魚時在岸邊發現一個會動的膠袋 打開一看不得了 竟是3隻奶貓
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】