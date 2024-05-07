搬家卻棄下貓咪　鄰居見喵星人這樣做只為等主人回來：心很痛

前段時間，網友@瑪利亞 發現鄰居正在搬家，出於好奇就瞅了一眼，沒想到看到了格外心碎的一幕：鄰居將行李都收拾好後，拍了拍寵物貓的頭，然後獨自開車離開，她將貓遺棄了。



網友一開始還抱有期待觀察這隻小貓，牠孤零零的站在雨中，每聽到汽車的聲音就衝出來張望，似乎是在等待主人，但牠的主人再也沒有回來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友很心疼貓貓，便想要照顧牠。但小貓太警惕了，人一靠近就躲起來，沒有辦法她只能先投餵食物，拉近彼此的關係。

可惜貓咪雖然吃飯，但體重卻不斷下降，似乎承受了很大的壓力。

網友怕牠生病，不再等待，強行抓捕小貓並將牠送去了醫院。貓貓在醫院住了四天後被網友帶回家收養了，取名「洛洛」。

她用盡全力陪牠，給洛洛創造更好的生活環境，希望牠能忘記之前遭遇的一切。或許，治癒小貓那顆破碎的心還要很久，但網友已經做好心理準備。

洛洛的第二貓生，一定會幸福噠~

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