貓咪愛佔著這位置 還霸這東西當枕頭 媽媽崩潰：只想借用一張
撰文：貓與愛的世界
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網友@ligu87cat 家裏有一隻叫做「賴哩咕」的小貓，牠非常霸道，很喜歡去霸佔鏟屎官的東西。
像是鏟屎官的枕頭或者牀鋪，但…反過來不行，牠不允許任何人碰自己的東西，尤其是枕頭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這天，賴哩咕找到了一個不錯的枕頭，那就是抽紙巾，牠美滋滋的在上面睡覺。
鏟屎官正好要用紙，就想過去抽一張，誰料小貓當即暴怒：「誰也不許碰我的枕頭！！！」
一邊低吼，一邊壓得越來越緊，鐵了心的就是不讓人碰，鏟屎官很無奈只能放棄：「沒地位就只能忍氣吞聲啦！」
仔細想想小貓也沒錯啊，人家睡得好好的，你抽了一張紙，枕頭高度就不對了，那不得睡落枕？
貓好，人壞！
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