小貓在收養活動中向每個人打招呼 卻慘遭冷待 義工不放棄這樣做
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
小貓蒙特（Monte）在聖地亞哥州立大學的停車場被發現，然後送往寄養家庭來進行社會化訓練。
蒙特的養母表示：「牠是一隻非常友好的小貓，就是話比較多，能跟你聊一整天。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+15
動保組織覺得牠很有趣，便將蒙特帶到了收養活動上。整個活動期間，牠都表現的非常積極，會跟路過的每一個人打招呼，順便喵一聲來表示友好。
但很可惜，活動結束之後，也沒有人願意領養牠。
蒙特在活動結束後非常沮喪，甚至會對會場外走過的人喵喵叫，似乎在做最後的努力。
工作人員覺得很可惜，決定再為牠努力一次，於是便在社交媒體上發布了蒙特的故事。
沒想到這引起了超多人的關注，牠不僅收到了來自美國各地的申請，甚至還有來自印度的。
就這樣，蒙特成功的擁有了新家，牠過得很幸福，一如既往地話癆，無時無刻都在表達對新主人的愛~
延伸閱讀：家中橘貓竟是黑幫老大？耳朵藏神秘刺青有這3個字 網民：不簡單
+6
睡醒時發覺身邊多了隻貓咪 還大搖大擺坐懷裏：我家有養貓嗎？花園裏出現一隻小熊 貓咪看到後大發威驅趕：你敢過來我的地盤！小貓咪因1理由被判安樂死 新主人救下牠後才發現：牠是溫柔保姆鄰居搬家卻遺棄貓咪 辛苦抓捕後卻逃去無蹤 1周後牠竟然這樣做登山時撿到了一隻小野貓 送到收容所才發現牠真實身份：不是貓自己罐罐自己賺！這地方有超萌貓師傅替你按摩 網民激讚：太專業
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】