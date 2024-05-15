小貓在收養活動中向每個人打招呼　卻慘遭冷待　義工不放棄這樣做

小貓蒙特（Monte）在聖地亞哥州立大學的停車場被發現，然後送往寄養家庭來進行社會化訓練。



蒙特的養母表示：「牠是一隻非常友好的小貓，就是話比較多，能跟你聊一整天。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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動保組織覺得牠很有趣，便將蒙特帶到了收養活動上。整個活動期間，牠都表現的非常積極，會跟路過的每一個人打招呼，順便喵一聲來表示友好。

但很可惜，活動結束之後，也沒有人願意領養牠。

蒙特在活動結束後非常沮喪，甚至會對會場外走過的人喵喵叫，似乎在做最後的努力。

工作人員覺得很可惜，決定再為牠努力一次，於是便在社交媒體上發布了蒙特的故事。

沒想到這引起了超多人的關注，牠不僅收到了來自美國各地的申請，甚至還有來自印度的。

就這樣，蒙特成功的擁有了新家，牠過得很幸福，一如既往地話癆，無時無刻都在表達對新主人的愛~

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