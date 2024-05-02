自己罐罐自己賺！這地方有超萌貓師傅替你按摩 網民激讚：太專業
撰文：貓與愛的世界
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泰國的大象自然公園是一個具有保護性質的庇護所，這裏住着那些從馬戲團裏救下來的大象，當然除了大象之外，還有其他被救助的動物，像狗狗、貓咪、馬…是一個動物的家園。
公園也是一個觀光景點，平時會為遊客、志願者們提供按摩服務。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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當然按摩師傅嘛，也很有特色，除了人類按摩技師，還有小貓按摩技師。
小貓按摩技師的工作時間不固定，服務對象也不固定，全憑貓師傅意願。雖然是開盲盒性質的服務，但服務態度、熱情、按摩舒適度都是滿昏！
基本上沒有遊客能拒絕貓師傅的按摩。咱就是說如果現在按摩店都是這種按摩方式…不用說也會辦卡吧～哈哈哈哈
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