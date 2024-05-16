回家探父母暫住車庫　半夜以為鬼壓床遭6貓重壓　睜眼一看不敢信

網友總刷到車庫露營的視頻，就有點好奇，於是趁着假期，拿着睡袋打算去父母老家的車庫裏睡一晚。



一開始還挺刺激的，就很有那種露營的氛圍，但睡到半夜的時候，身上傳來的重壓，讓他覺得有點過於刺激了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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「不會是鬼壓牀吧？」

網友嚇壞了，偷偷地睜開眼查看情況，結果…好傢伙，6只不認識的小貓睡在了他身上。

原來網友父母家的車庫是半封閉式的，經常會有流浪貓拜訪，家人們平時也會投餵他。

只是沒想到他這心血來潮的露營，倒是意外霸佔了貓咪的根據地。

小貓以為天降人體暖爐，便沒有驅趕這位陌生的牀伴哈哈哈~

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