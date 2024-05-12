狗狗見貓咪趴下睡覺一動也不動　擔心牠沒呼吸超近距離盯著：你好

網友家裏養了2隻狗狗和1只貓咪，這天，橘貓「Gatto」正躺在沙發上面休息，而5歲的傑克羅素㹴犬「Duke」見狀，卻突然湊了過去。



Duke不知道為何，一動也不動地盯著Gatto看，彷彿在確認牠有沒有在呼吸...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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而Gatto呢，在看到眼前放大的狗臉後，呈現出了一種想睡又不好意思睡的狀態，眼睛半開、仰起了頭，像是在説：「你太近了...」

Duke認真的模樣也是讓網友有些無奈又好笑，事後，他也解釋道，2歲的Gatto是一隻情緒非常穩定的帥氣橘貓，從小就跟家裏的2只狗狗一起生活，彼此感情非常要好。

Duke的性格則非常活潑外向，總是充滿活力，想跟大家一起玩。

許多人看到後也是紛紛評論：「貓：我現在是該睡還是不該睡？」、「狗狗是不是有什麼心事想跟喵喵説啊？」、「牠會不會其實也想躺那張牀，又不知道如何委婉的請貓離開，只能一直盯著貓…」

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