從0開始訓練 慢慢教會狗狗趴下這項高級動作 4個步驟速成
撰文：波奇網
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教狗狗趴下的行為怎麼訓練？狗狗普通的坐下、握手都是比較好訓練的，趴下又是提高了一個訓練檔次。
不過說訓練也是不難的，只要家長們有足夠的耐心，去教自家的狗狗，一定能回饋一個滿意的結果。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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1、當狗子呈坐姿時，你要側向狗狗，蹲在牠的前面，單膝跪地，另一隻腿向前伸，弓出一個膝窩。
2、先用手撫摸牠讓牠充分放鬆，拿着食物貼近地面放在弓着的腿的另一邊，同時發出「臥」的口令，牠就會將頭鑽過曲弓着的腿膝窩下伸過去試圖吃到東西。
3、這時候要順勢用手撫摸狗狗的全身，稍微用力把牠的身子壓得更低，拿食物的手同時緩慢向外移動，狗子此時就會隨着食物的移動而終於卧在地上，此時就可以把食物獎勵給牠啦。
4、如此多次重複後，狗子就會習慣了這個動作，主人不用再蹲下，直接用 「卧」的口令進行指揮讓狗子卧下，並使之保持不動1分鐘以上。做對了動作就予以獎勵，慢慢牠就會熟練掌握這個技能了。
教狗狗趴下就是這麼簡單，一個是耐心，一個是反覆訓練，再者就是要用食物誘導，掌握了這些，一切都是這麼簡單。
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