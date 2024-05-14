貴婦狗氣鼓鼓但又吐舌怒瞪主人　表情複雜逗笑網民　生氣是有原因

網友@mori_menkoi養了只貴婦狗，名叫「森」。



這天，森一臉生氣地看着網友，只見牠一邊吐舌頭，一邊斜眼往上看，感覺內心的火山即將爆發。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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而森之所以會不開心，其實是因為網友犯了大忌，委屈的小表情像是在説：「你怎麼可以這樣對我！」

網友表示，森已經跟自己互相陪伴了長達9年的時間。

牠擁有着非常豐富的情感表達，與網友之間不需要特別溝通，一瞥一笑就可以猜到對方心裏在想什麼。

而之所以這次會生氣，其實是因為這天網友稍早帶牠到醫院注射疫苗的緣故。

照片發出後，許多人紛紛評論：「請汪汪冷靜！為了你的身體健康着想！、「牠再多看我一眼，我就會原地陣亡...」、「我家的狗去打針後也會很生氣哈哈哈！」

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