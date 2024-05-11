狗狗擔心主人　偷偷跟到醫院陪伴　趴地姿勢令網民心疼：又熱又累

一名女子身體不適去看病打點滴，沒想到家裡的狗狗放心不下主人，獨自跑到醫院來探病陪伴，讓女子感到無比窩心，直呼「除了爸媽會無條件愛我，還有牠」。



一名女網友在抖音分享，她日前生病自行到醫院就診，醫生安排她打點滴，沒想到自家的黃狗居然自己默默一路跟過來了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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女子表示自己是獨自前往醫院，並沒有帶狗，是狗狗自己跑出家門找到她。由於輸液的區域人有點多，飼主就讓狗狗到外面去等，一等就是兩個多小時。

也許是等太久，狗狗不放心又自己跑進來了，當時輸液廳只剩兩個人，其他病患和醫生也對牠很友善沒有驅趕。感覺狗狗神情有點疲憊，找到主人後終於放下心中大石，默默在她跟前大字型趴下來休息兼陪伴，一旁有愛狗的病患逗弄呼喚牠也不理會。

網友表示：「中華田園犬就是忠誠又貼心」、「牠是唯一沒帶東西卻是真心來看你的」、「感覺醫院離家不近，毛孩又熱又累」、「一路上不知道受了多少阻礙才抵達」、「回家給牠加個雞腿吧」、「狗狗不會說話但什麼都知道」、「這趴地姿勢有點好笑但感覺真的累壞了」，不過有網友建議還是要使用牽繩才安全。

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