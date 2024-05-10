家中黑狗竟然全身變白　網友不敢信　飼主揭真相：牠患了這種病

國外一名飼主在網路上曬出自己的毛孩，好幾張照片分別出現黑狗以及白狗，讓人以為原PO家裡養了兩隻狗。然而原PO表示自己只養了一隻狗，照片中的黑狗以及白狗其實都是同一隻，真相曝光讓許多網友都大開眼界。



網友@TallyMatty在社群平台Reddit分享愛犬的照片，今年4歲大的巴斯特（Buster）模樣相當帥氣，一系列照片中共有一黑一白的汪星人，讓許多網友以為原PO家裡養了不只一隻狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不過飼主解釋這些照片毫無疑問全都是巴斯特，透露牠在過去約2年半的時間，從原本的黑毛汪漸漸掉毛，最後長出白毛彷彿變成另一隻狗狗。幸運的是，除了毛色變白，巴斯特並沒有出現任何健康問題。

由於巴斯特疑似罹患了一種名為白斑症的疾病，會使得皮膚的色素消失，可能的病因有相當多種。仔細看照片可以發現到，巴斯特並非一夜之間突然變白，明顯還有一段黑白並存的過渡時期。

飼主表示巴斯特最一開始從臉和腳開始變白，逐漸蔓延到整個身體，變成大家眼前的白色模樣。網友們看到照片直呼太不可思議，本來打從心底認定就是兩隻狗狗，直到看到變色的過程才終於相信，「無論黑色或白色，巴斯特都是一隻很酷的狗狗！」

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