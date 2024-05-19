主人懷孕後　用這隆重儀式通知家中黏人貓主子　貓：怎辦！失寵了

歪果網友家裏養了兩隻小貓Penelope和Kilo，兩隻貓都很黏她。



Penelope是那種無時無刻都想吸引鏟屎官注意的貓，而Kilo是那種分分鐘要待在她身邊的貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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前段時間，網友發現自己懷孕了，大概懷孕10周左右，小貓似乎也察覺到了什麼，最明顯的是貓Penelope，原來從不愛貼貼的牠，整天睡在媽媽旁邊守護。

網友覺得很感動，於是在她和丈夫決定將懷孕一事告知家人的時候，也為貓準備了宣告儀式。

「我的貓是我的第一個孩子，牠們必須也要納入通知名單中！」網友說。

於是，網友特別正式的準備了公告板還有嬰兒服告訴貓貓這件事。

但小傢伙們的反應……「不是說我是家裏唯一的寶寶嗎？」、「什麼？揹着我有孩子了？」、「啊啊啊啊啊~我們家白菜被豬拱了！」

這反應真是意料之外，笑死了！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】