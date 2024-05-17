貓咪竟長得像牛魔王？油膩大叔外貌討喜 百變表情配捲耳更加分
撰文：擼貓教授
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看過長得像豬的貓、像狗的貓，你們看過長得像牛魔王的貓嗎？
這是meevin，是一隻捲耳貓，天生就長得像牛魔王。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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幼年時期的meevin，那時候還是一隻正經貓，表情嚴肅。可愛的meevin，吐着小舌頭，這時候不像牛魔王了。
注意注意，前方高能，從這裏開始，meevin開始變成神經貓。再高的顏值，也經不住懟臉拍，油膩感開始出來了。
呆滯時刻，這種醜照貓貓不能看。動感的meevin，玩起來瘋得顧不上形象。
你等着，貓貓立馬一個猛撲。啊啊啊，瘋到模糊......就用這個眼神看着你，剛剛的問題老實回答。貓貓不説話，但每個表情和眼神裏都有話。
嘿哈，原來是你小子！我就靜靜地看着你......
不開心......我裝的，哈哈哈！小聲哈哈哈哈哈哈~逐漸大聲哈哈哈~超大聲哈哈哈哈哈哈~
最後來看看捲耳貓的耳朵是怎麼動的~看到捲耳貓的耳朵，很多人會聯想到折耳貓，就開始擔心捲耳貓會不會不健康？
捲耳貓和折耳貓不一樣，捲耳貓的捲耳朵是基因突變的結果，並能穩定遺傳，不會影響到貓咪的身體健康。
剛出生時的捲耳小貓，耳朵是不捲的。出生幾天後，耳朵才開始慢慢捲曲。捲捲的耳朵，可以捲到90度，也可能捲到180度。
捲耳貓meevin看起來像牛魔王，但也有人認為長得像無牙仔，你們覺得呢？
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