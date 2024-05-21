金毛尋回犬找到心儀玩具 就連去廁所也不願鬆口 網民：太可愛了
撰文：狗與愛的世界
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網友＠melo.1031 家養了只大金毛，名叫「Melo」。
這天，網友在網上看到了一款會震動的跳跳球玩具，想説買給Melo玩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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結果沒想到的是，Melo玩得超級忘我，就算玩具在嘴裏瘋狂震動也不願意鬆口...
透過照片可以看到，Melo不斷的用爪子拍打在地上跳動的玩具球，球滾到哪，牠就追到哪。
甚至，就連去浴室上廁所時，牠也要帶着球球一起進去...
Melo玩球的照片分享到網上後，瞬間就萌翻了許多人，大家紛紛留言：「嘴皮太可愛了！」、「哈哈好想買，不知道我家孩子會不會玩～」
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