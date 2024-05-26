帥氣哈雪橇犬因拍攝角度秒變短腿哈士基？真面貌曝光網民超級愛
撰文：聯合新聞網
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哈士奇有著一張像狼一樣帥氣的臉，健壯的身體讓人印象深刻。不過在日本有一名飼主帶著愛犬雪三郎（ユキサブロウ）去玩水，原本修長的四肢意外被拍成柯基般的小短腿，罕見的「哈士基」模樣逗樂大批粉絲，被笑說根本就是帥氣與可愛的完美結合～
飼主日前帶著哈士奇雪三郎到狗狗專屬的玩耍地點，一旁還有消暑用的水池，出乎預料地拍到了ㄧ些奇怪的照片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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本來哈士奇是以強健修長的身軀為特徵，踏進水裡卻因為光線折射瞬間變成小短腿。雪三郎俊俏的臉孔和短小的四肢形成迷人反差，看起來就像是和柯基犬混血的哈士基，有趣的照片吸引許多網友目光。
這張如同AI畫的照片累積超過80萬次觀看，「看起來就像穿著長靴」「笑死腿怎麼這麼短」「新品種的狗狗」「柯基的身材真的很可愛啊！」
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