帶灰狼到美容院？現出原形是二哈　網民：洗個澡感覺智商也洗沒了

這隻二哈是經歷了什麼？一間寵物美容店收了一隻哈士奇客人，本以為是一隻黑灰色的帥氣狗狗，洗完澡後大變身把店員嚇一跳。



一名飼主帶哈士奇到寵物美容院洗澡，店家一開始看到時以為是煙灰色的二哈，渾身灰撲撲加上銳利超殺的眼神，遠看活像一隻大野狼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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直到洗完後才發現大錯特錯，原來牠是一隻正常黑白色的哈士奇，根據飼主的說法，這隻二哈在家拆了十幾箱的煤，才把自己搞成大灰狼，洗完澡的狗狗清爽後露出傻呼呼的笑容。

店家笑稱不愧是哈士奇，讓他們笑了一整天。網友表示：「乍看以為是素描」、「感覺灰色還滿好看的」、「雪橇三傻永遠不會讓人失望」、「這挺純的」、「灰太狼」、「煙灰色超時尚的」、「怎麼洗個澡感覺智商也洗沒了」、「黑白照vs.彩色照」。

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