外出時忘了關門 匆匆趕回家才發現汪星人竟然這樣做：牠是真英雄
撰文：狗與愛的世界
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國外一妹子從動物收容所領養了一隻被虐待過的狗狗，「莫莉」。
沒想到的是，原本叛逆愛逃跑的莫莉在收養後竟然變得貼心又可愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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某次，妹子和丈夫外出時忘記關門，返家時意外發現，莫莉竟然一直坐在門口長達40分鐘，幫忙看門！
妹子感動極了，而莫莉也在看到他們後，立即站起來迎接，並開心的搖着尾巴。
照片發佈後，許多人紛紛評論：「牠守護了這棟房子！」、「真是了不起的守護者。」、「牠的表情像在告訴大家，不要以為可以搶劫這棟房子～」、「如果是我家的狗，早就跑不見了哈哈哈！」
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