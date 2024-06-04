哈士奇到狗公園交不到朋友 一個表現令網民很同情：快去陪牠玩吧
撰文：聯合新聞網
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狗狗和人類一樣需要學習社交，不同性格的狗狗在不同環境下，遇到其他人或是狗時，也會有各種狀況和反應。日本愛知縣有名網友家中飼養了一隻兩歲多的哈士奇「Mizore（みぞれ）」，經常在社群上分享狗狗的日常生活，可以發現主人三不五時會到公園遛狗、讓Mizore和朋友一起玩，然而該名網友近日在推特上發出一張帶Mizore去狗公園的照片，Mizore卻看起來沒有很開心......。
照片上只見Mizore到了狗公園後，沒有像一般狗狗在戶外活潑的到處亂跑，反而是縮成一團躺在草地上，神情看起來有點憂鬱。飼主在貼文中表示那天Mizore在公園沒有順利和其他狗狗打成一片，所以才自己待在旁邊，露出一副沮喪的樣子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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網友們看到Mizore的照片直呼狗狗看起來很可愛之外，也留言表示牠低落的樣子感覺真的很寂寞，非常心疼牠的處境，恨不得自己能陪牠玩耍。飼主也在底下回應雖然那天Mizore的確沒有認識新朋友，但其他時候還是可以跟別的狗狗很好的相處在一起，要大家不用太過擔心。
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