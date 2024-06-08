戲精二哈演技大解放　一個小傷害竟如此演繹？真相笑翻網民：浮誇

網友家養了一隻哈士奇，名叫「Fuuta」。



最近，牠的前腳受傷，需要換藥包紮，而當所有療程結束後，Fuuta卻露出了痛苦的表情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

二哈Fuuta似乎很痛苦，但飼主表示牠的傷勢並不嚴重，只是輕傷。（x@FUTA200815）

戲精二哈的精彩日常生活照：

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只見牠閉緊眼睛，伸出前腳，嘴巴則打開仰頭崩潰，看起來一副受盡折磨的樣子。

看着Fuuta像是遇到狗生世界末日的模樣，網友也是將這逗趣的一幕拍了下來。

網友表示，其實Fuuta只是受到了一點輕傷，根本沒有這麼誇張，而包繃帶則是因為擔心牠不小心舔食，將藥物吃下肚的原因。

最搞笑的是，Fuuta後來還因為纏繃帶的事情而生氣，好一段時間都不肯接近網友哈哈哈！

家有戲精小狗，也太可愛啦。

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