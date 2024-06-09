網紅哥基睡夢中離世　粉絲集體悼念15年摯友：在天堂也要快樂飛奔

擁有高人氣的網紅哥基犬「連環泡有芒果」，主人6月7日早上8點在粉專發文，透露哥基爸爸「酒酒」已於凌晨5點多在睡夢中畢業，「謝謝酒酒帶給我們這15年的一切美好」。消息一出引來數千名粉絲不捨留言。



飼主稍早於臉書粉專「連環泡有芒果」公布令人心痛的消息，擁有大批粉絲的三隻哥基犬「酒酒」、「大大」跟「多多」，其中爸爸「酒酒」已在今天凌晨5點多在睡夢中安詳去世回到汪星。

15年來，酒酒為網民帶來了許多歡樂時刻。（instagram@corgimango）

由於需要處理各種後續的事情，特地先發文告知所有喜愛「酒酒」的網友們，「謝謝大家對他的愛；也謝謝酒酒帶給我們這15年的一切美好」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主在貼文附上「酒酒」昨天下午錄的一段影片，只見牠戴著速食店的帽子，面前還擺滿飲料漢堡等模型，儼然化身成一名稱職的超萌速食店員。消息來得太突然讓許多粉絲難以接受。

網友不捨留言表示「酒是我第一個喜歡的哥基」「謝謝酒爺跟你們這些年給我們的歡樂」「謝謝你陪伴了我14年的時光」「你是白眼翻得最可愛的狗狗」「謝謝你曾經來過」「帥氣的酒酒，去天堂盡情的飛奔吧！」

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