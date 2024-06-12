帶狗狗散步遇上驟雨 主人順手拿這東西套在貴婦狗頭上：像小精靈
撰文：狗與愛的世界
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韓國一網友養了只名叫「Jjaka」的奶油色貴賓犬，牠有著一雙招牌的圓亮大眼，看起來十分可愛。
這天，網友帶Jjaka出門時遇到了下雨，於是，為了不讓牠的頭髮被淋濕，靈機一動，拿起了便便袋反著套在了狗狗的頭上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
不僅如此，網友還在Jjaka臉的部分貼心的開了一個洞，讓牠能露出可愛的臉蛋。
頭上套著綠色塑膠袋的Jjaka，像極了小精靈，超級萌！
貴婦狗Jjaka的生活日常，圓滾滾真的好像玩具。
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許多人看到後立刻評論：「覺得這袋子好眼熟，不是我想的那個吧？」、「一個撿便袋竟然可以這麼可愛！」、「炸雞被包起來了。」、「從來不知道撿便袋可以這樣用...」
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