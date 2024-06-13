愛玩水牧羊犬卻討厭下雨天 厭世臉引發網民憐憫：快帶牠去游泳吧
撰文：狗與愛的世界
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丹麥有一隻擁有異色瞳的牧羊犬，名叫“Alma”，是一隻非常喜歡到户外玩耍的狗狗。
冬天的時候，牠會走進雪地裏狂奔、聞雪，或是玩各種尋找的遊戲；夏天時，則會到溪邊、海邊游泳，盡情在沙灘上奔跑跳躍，只要看到有水的地方就會跳下去玩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
但有趣的是，雖然Alma喜歡各種户外活動，卻唯獨對下雨天非常討厭，如果強迫牠出門，Alma就會穿着雨衣站在路中間，上演拒絕散步的戲碼。
Alma最喜歡户外活動了：
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閉着眼睛、擠出嘴邊肉，一步都不肯往前，像是在抗議：
「外面好濕喔，不想動！」
果然，雨天是很多狗狗的天敵哈哈哈！
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