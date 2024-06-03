比特犬被虐到肋骨可見 從恐懼到喜歡討抱抱 有家的變化令人震驚
撰文：狗與愛的世界
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不久前，國外某救援組織救助了一隻受虐的比特犬——「黎明」。
被發現時，牠被綁在一個荒廢的籠子裏，那裏沒有食物、水和遮陽處。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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黎明身材瘦到肋骨已經清楚可見，身體狀況不好，可即便遭受到了人類的折磨，牠卻還是擁有一雙明亮的眼睛。
而在被救後，黎明也從害怕變得喜歡到處找人討要抱抱，內心充滿了愛和正能量，前後對比讓所有人都為之動容...
目前，已經找到了一個願意接收黎明的寄養家庭，並安排將牠送到了新家。
黎明到了寄養家庭，透過每日的飲食計劃，身材漸漸恢復到了正常體重，也逐漸展現出了真實個性，非常喜歡跟人類相處在一起。
我也相信，未來，黎明一定能夠找到一個願意給牠滿滿的愛的新家庭！
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