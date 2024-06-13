工地出現1隻瘦弱還挑食小貓　帶回家後牠展現魅力　狗狗有這反應

一隻在工地被發現的小三花貓被送到了救援機構，負責人為牠找了一個舒適的寄養之家，給牠全天貼身守護。



小貓被取名為「Clara Bow」，牠有四周大，卻非常瘦弱，看起來和兩周大的小貓一樣重。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓咪只有幾星期大（Foster the Furbabies）

Clara體重很輕，還挑食，養母一開始很擔心牠不好養活，每天都要用針管給牠很小心地投餵配方奶。

這麼可愛的樣子，誰不臣服（Foster the Furbabies）

後來，換了幾款奶粉之後終於找到牠喜歡的口味，貓貓的食慾才好了起來，也更有精神。

明明這麼瘦弱，竟然還會挑食！（Foster the Furbabies）

Clara是一隻非常活潑的小貓，很喜歡四處探索，展現牠的無敵魅力。

由於實在是奶萌，很快就把家裏的狗子給征服了。

家中狗狗也愛牠（Foster the Furbabies）

小貓有新家了，過著幸福生活：

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相信等牠隔離結束之後，也很快能征服其他的貓咪夥伴~

實在是太可愛啦！

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