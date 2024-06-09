糾正貓咪咬人行為　2至6個月是關鍵時期　4個步驟讓變乖巧小天使

貓咪咬人的原因有很多，可能是因為膽小受驚嚇而有這種攻擊行為，也有的貓咪只是玩耍的時候下口有些重，不管是哪種原因，主人都應該杜絕貓咪這種行為。



一般6月以內的貓咪可通過訓練糾正，但是6月以上的就不容易糾正，主人應有足夠的耐心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪咬人的行為，是可透過訓練去改善。（unsplash@ferenc-horvath）

2至6個月的時候是貓咪成長的關鍵時刻，教育的好貓咪就會是一隻懂事而且有禮貌的貓咪。這個時候的貓咪是貓媽媽教給小貓咪捕獵技能的時候，如果沒有貓媽媽教導的話牠會因為本能對移動的物體做自我訓練，所以會對人有撲咬的行為。

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你要及時制止牠，嚴肅的呵斥牠但不要過分嚴厲更不要打牠，買些玩具給牠訓練牠撲咬玩具而不是攻擊你。還有定期給貓剪指甲或者給牠準備貓抓板。

每天起碼抽出十分鐘時間擁抱撫摸牠，這樣牠以後才能成為一隻粘人的好貓咪，在跟牠抱抱時如果牠咬你你要用手指彈牠鼻尖或者腦門，直接制止牠，牠不咬的話你再把手給牠牠還咬你還彈牠，這樣反覆幾次牠就知道不能咬了。

貓咪做的好時要獎勵牠，比如好吃的或者撫摸誇獎，貓咪非常的聰明會明白你的意思。

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