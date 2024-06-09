肥貓剃毛後竟然完全0縮水　圓球身材似水桶　網民驚呼：真材實料

很多貓看似肥胖其實只是毛膨，但也有「真材實料」的喵星人。一名外國網友分享他家剃毛後的乳牛貓，看起來和剃毛前沒有兩樣，還是一個瓦斯桶體型。



一名網友在reddit分享自家的乳牛貓去年和今年的對比，去年的牠已是一隻大肥貓，胖嘟嘟的模樣就像一個大氣球。飼主今年將牠剃了毛，本以為會瘦一些，沒想到體型和剃毛前幾乎沒兩樣，還是胖成圓球狀。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

乳牛貓即使剃毛還是跟之前一樣胖。（reddit）

飼主笑稱「有時好的髮型會讓一切都不同，但花了很多努力貓咪卻完全沒變瘦呢」。網友表示：「這時牠就沒理由說我不是胖只是毛膨了吧」、「還是要改稱自己骨架大？」、「根本就是一顆馬鈴薯」、「太實在了一點都沒縮水」、「毛只起到配色的作用」、「乍看以為貓掉色了」、「好想抱緊處理」。

真材實料的乳牛貓。（reddit）

有網友詢問為何要幫貓剃毛，飼主回應這麼胖的貓沒辦法好好幫自己理毛，隨著夏天到來天氣變熱，必須手動幫忙修剪；而貓咪本身也很喜歡這樣，剃毛後變得更活躍和親人。

肥貓剃毛後竟然完全0縮水（Reddit）

延伸閱讀：收編虎斑貓幾個月後 家中3柴犬已被同化 1動作令網民驚呼連連

+ 10

延伸閱讀：

影／基隆外海驚見小海豹「呆萌探腦」想上船 專家驚呼罕見：一般僅出現在這海域

基隆外海呆萌海豹研判迷途找不到媽 疑斑海豹最南紀錄

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】