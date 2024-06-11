獲霸氣貓咪邀約到床上一起睡 網民笑噴：還有鏟屎官的位置嗎？
撰文：貓與愛的世界
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網友@mitoconcon 和妻子收養了很多貓咪，其中一隻叫做Mana的喵很有特點。它很霸道，睡姿豪放，平時最喜歡的就是躺在鏟屎官的牀上打滾，有時候還會直接霸佔牀位。
這天，鏟屎官忙了一整天準備休息的時候，卻突然發現先Mana已經在牀上躺好了，像個人似的還睡在枕頭上。看到他看過來，還露出了勾人的眼神。
貓：「鏟屎的，要一起睡嗎？給你留位置了！」
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這一套勾引把鏟屎官打的那叫一個措手不及：「我是睡呢？還是睡呢？」
當然是睡啦，你不睡，起開！我睡！
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