收編虎斑貓幾個月後　家中3柴犬已被同化　1動作令網民驚呼連連

一名網友家中養了1貓3柴犬，明明虎斑貓是最晚才領養回家的，但牠的影響力卻相當巨大，竟然將3隻柴犬通通同化成貓咪，導致3柴犬竟然會學貓咪獨有的「折手手香箱坐」，完全同步的模樣讓不少網友驚呼連連。



IG一名網友「saki.ibuki.hazuki」家中養了1貓3柴犬，其中貓咪名叫奇奇（Kiki），年紀都比3隻柴犬兄姊們都還要小，但牠其實是這一窩毛小孩的領頭羊，因為狗狗其實不太會跟貓咪一樣折手手坐，3隻柴犬跟這隻最小的貓咪老么住久了，竟然都被同化成貓咪，不但會一起做出一模一樣的動作，甚至還會學貓咪折手手坐成一塊吐司，模樣相當逗趣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從飼主上傳到IG的照片與影片可以看到，1貓3柴的動作幾乎可以說是同步，不管是站立、坐下還是其他POSE幾乎都可以達成完全一致的效果，就連飼主喊牠們開飯了也可以做到完全同步大口吃飯，這也讓飼主感到相當吃驚，雖然他有訓練自家毛小孩，但沒想到牠們彼此默契可以這麼好，尤其是貓咪竟然也聽得懂指令。

照片與影片在網路上瘋傳還紅到X（原Twitter）與微博上，網友留言表示「好像所有動物跟貓咪住久了最後都會被同化」、「罕見的情況是貓咪被同化成狗狗，這個家庭的狀況是狗狗被貓咪同化」、「貓咪：朕是來同化所有哺乳類動物的，所有物種都要聽我們的話」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】