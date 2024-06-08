9公斤橘貓多次減肥不成功　強制送去水療　成果竟然令人滿意？

家裡的胖貓懶得動，又想讓牠減肥？水療或許是個好辦法！英國一隻9歲的肥貓，由於體重嚴重超標，主人擔心其健康，強制送至獸醫中心進行水療減肥，想不到效果意外的好。



來自英國，一隻名為摩西（Moses）的肥貓，體重與法國鬥牛犬一樣重，可說是嚴重超標，已經9歲的牠喜歡宅在家，拒絕外出或鍛煉，儘管主人對牠進行了無數次節食，但牠的體重卻不減反增。

主人多次為貓咪Moses節食減肥，可是總不成功。（facebook@Avonvale Vet Centres）

於是主人下定決心替牠強制減肥，便將摩西帶至埃文維爾獸醫中心（Avonvale Veterinary Centre）進行嚴格的水療減肥，簡單來說就是游泳啦。

Moses的減肥之旅開始了。（facebook@Avonvale Vet Centres）

不過要讓怕水的貓下水不是件容易的事。獸醫中心的工作人員嘗試了各種玩具和零食誘使摩西游泳，但效果不彰，最後他們只好強制讓牠在特製水缸裡的跑步機先走動，在走了約13分鐘後，等到水位慢慢上升起時，再讓牠游泳，進行全身的鍛鍊。

肥橘貓送去做水療減肥，最後結果是...

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在六週後，摩西從原本的10公斤，減了近1公斤，工作人員表示，牠們不想讓摩西進行太激烈的減肥「重要的是，隨著他減少脂肪和增強背部肌肉，他的體型正在明顯改變」。

摩西的主人珍娜喬希（Jenna Joshi）表示，摩西的改變是肉眼可見，不僅身形變好，也變得更有活力。重要的是，摩西似乎也挺爭氣，現在的牠已經可以將跑步機調整成斜坡模式，還會乖乖地等水位上升主動游泳。

對於家中寵物超重問題，有何減絕妙方？工作人員表示，最好的方法就是監測牠們的食物攝取量，從一開始就不要讓它們變胖，因為寵物減肥要花很長的時間，摩西是因為有堅強的意志才能減肥成功。

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